Rugby, Michele Lamaro infortunato contro la Georgia: il bollettino medico del capitano dell’Italia

L’Italia del rugby ha battuto la Georgia per 20-17 nel secondo match delle Autumn Nations Series 2024, ma gli azzurri hanno giocato praticamente tutta la gara senza capitan Michele Lamaro, costretto ad uscire per infortunio dopo appena 2′ di gioco.

Il capitano della compagine azzurra è in dubbio per l’ultimo Test Match dei tre in programma, ovvero l’affascinante sfida contro la Nuova Zelanda: oggi lo staff medico della Nazionale ha diramato il bollettino relativo all’infortunio di Michele Lamaro.

La nota chiarisce il problema fisico che ha costretto l’azzurro a lasciare il campo: “Michele Lamaro è uscito al 2’ minuto della partita dopo uno scontro di gioco. Dagli esami preliminari è emerso un trauma sterno-clavicolare con sospetta lesione del grande pettorale di sinistra meritevole di ulteriori esami diagnostici che saranno effettuati nella giornata odierna“.

Il capitano dell’Italia, però, al momento non lascia i propri compagni, che hanno già iniziato a preparare la delicata sfida con gli All Blacks e resta in gruppo: “Il giocatore al momento è con il gruppo azzurro e si sposterà con la squadra a Torino“.