Italia-Nuova Zelanda, Test Match rugby 2024: orario, programma, tv, streaming

L’Italia del rugby chiuderà il suo novembre ovale sabato sera prossimo, a Torino, quando affronterà la Nuova Zelanda. Una sfida affascinante, come sempre quando ci sono gli All Blacks, anche se i pronostici sono tutti per gli ospiti. L’appuntamento è sabato 23 novembre con fischio d’inizio alle 21.10.

Ultimo atto che arriva dopo due partite non certo esaltanti, con l’Italia sconfitta nettamente dall’Argentina e che poi ha vinto in rimonta e di strettissima misura con la Georgia ieri. Con gli All Blacks giocare come a Udine e Genova significa subire un passivo pesantissimo e, dunque, i ragazzi di Gonzalo Quesada dovranno cambiare marcia per puntare a giocarsela con i tuttineri.

Per il terzo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Series 2024 di rugby la diretta tv del match Italia-Nuova Zelanda sarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-NUOVA ZELANDA RUGBY

Sabato 23 novembre – Torino

21.10 Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport Arena

