Rugby, Pani e D’Incà candidati per la miglior meta dell’anno al mondo

Ci sono anche due italiani tra i candidati per i World Rugby Awards 2024, i premi annuali della federazione internazionale che verranno assegnati il prossimo 24 novembre a Montecarlo. Si tratta degli azzurri Alyssa D’Incà e Lorenzo Pani, entrambi candidati per la miglior meta dell’anno al mondo.

Nata a Belluno il 23 marzo 2002, Alyssa è una trequarti che può giocare sia ala sia centro e che attualmente indossa la maglia del Villorba. Veloce, agile, ha ottime qualità di handling e uno scatto che la rende una delle giocatrici più pericolose al mondo palla in mano. Ha all’attivo 26 caps in azzurro, con ben 9 mete segnate, ed è la marcatura fantastica fatta contro la Scozia nel Sei Nazioni 2024 a essere candidata al premio.

Lorenzo Pani, invece, è nato a Firenze il 4 luglio 2002, quindi coetaneo di Alyssa. Estremo delle Zebre Parma, ha esordito in nazionale nel 2023 e come la sua collega è un giocatore che fa dell’agilità, della velocità e la visione di gioco le sue armi principali. Ha all’attivo 8 caps in azzurro, con tre mete segnate, ed è la marcatura decisiva segnata contro il Galles nell’ultimo 6 Nazioni a essere candidata per il premio.

Pani e D’Incà parteciperanno, insieme ai vertici federali, alla cerimonia dei World Rugby Awards del prossimo 24 novembre a Montecarlo: nel 2022 Ange Capuozzo si aggiudicò il titolo di Breakthrough Player of the Year, mentre la meta da lui ispirata contro il Galles valse la nomination di meta dell’anno per Edoardo Padovani.