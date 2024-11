Rugby: l’Irlanda risale nel ranking mondiale. Italia sempre decima

Il secondo weekend di grandi sfide internazionali ha visto diversi risultati a sorpresa, o netti, che non rivoluzionano il ranking mondiale, ma qualche scossone glielo danno. A partire dal podio, con l’Irlanda che dopo essere crollata dal primo al terzo posto una settimana fa, ora risale al secondo posto grazie anche al ko degli All Blacks in Francia.

In vetta resta, dunque, il Sudafrica, che battendo l’Inghilterra sale a 92.78 punti ed è seguita dall’Irlanda, che battendo a fatica l’Argentina va a quota 90.78. Scivola, così, al terzo posto la Nuova Zelanda che perdendo contro la Francia crolla a 90.09 punti. Ai piedi del podio resta la Francia, la quale però avvicina il podio con 88.08 punti e precede l’Argentina, quinta, con 85.40 punti.

Resta al sesto posto la Scozia, che precede l’Inghilterra, che con il ko subito con il Sudafrica perde solo qualche punto decimale. Guadagna oltre un punto e si conferma ottava l’Australia grazie alla schiacciante vittoria sul Galles. mentre si confermano al nono posto le Fiji. La vittoria contro la Georgia vale poco più di due decimi all’Italia, che chiude così la top 10.

RANKING RUGBY ALL’18 NOVEMBRE

1 Sudafrica 92.78

2 Irlanda 90.78

3 Nuova Zelanda 90.09

4 Francia 88.08

5 Argentina 85.40

6 Scozia 82.70

7 Inghilterra 82.31

8 Australia 82.17

9 Fiji 80.07

10 Italia 78.92

11 Galles 74.01

12 Georgia 73.85

13 Giappone 72.95

14 Samoa 72.68

15 USA 68.90

16 Portogallo 68.82

17 Spagna 67.10

18 Uruguay 65.94

19 Tonga 65.46

20 Romania 64.13