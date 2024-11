Quante posizioni perde Djokovic se non partecipa alle ATP Finals e cosa cambia per gli Australian Open

Il serbo Novak Djokovic potrebbe non prendere parte alle ATP Finals: il serbo è sesto nella Race ATP, che da questa settimana combacia con il ranking ATP virtuale, e potrebbe essere scavalcato dai tre più immediati inseguitori, ovvero il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev.

Qualora questa circostanza dovesse verificarsi, il serbo terminerebbe la stagione fuori dai primi 8 della classifica mondiale, col rischio di non rientrarvi prima degli Australian Open 2025: in tal caso Djokovic diventerebbe un pericolo per tutti i più quotati tennisti avendo una testa di serie non compresa tra le prime otto.

Il balcanico essendo tra il numero 9 ed il numero 12 del seeding, andrebbe ad incrociare ai sedicesimi un tennista tra il numero 17 ed il numero 24, mentre agli ottavi si ritroverebbe potenzialmente contro un tennista tra il numero 5 ed il numero 8, incontrando ai quarti uno dei primi 4 del seeding.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP AL 5 NOVEMBRE

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855 (con la semifinale a Metz andrebbe a 3945)

8 Alex de Minaur AUS 3745 (vincendo a Belgrado andrebbe a 3945)

9 Andrey Rublev RUS 3720 (vincendo a Metz andrebbe a 3920)