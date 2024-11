ATP Finals 2024, la qualificazione di Djokovic dipende dai risultati di tre avversari: i possibili scenari tra Metz e Belgrado

Il serbo Novak Djokovic non scenderà in campo questa settimana e dunque la sua partecipazione alle ATP Finals è legata agli altrui risultati: il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev possono tutti scavalcarlo ed estrometterebbero il balcanico dall’ultimo torneo stagionale.

Djokovic ha ormai chiuso la Race a quota 3910, ed il suo più immediato inseguitore, il norvegese Casper Ruud, è attualmente a quota 3855: per scavalcare il balcanico, al norvegese servono due vittorie, dato che con l’approdo in semifinale a Metz andrebbe a quota 3945.

Diversa la questione per l’australiano ed il russo, che dovrebbero entrambi vincere il torneo a cui sono iscritti per scavalcare Djokovic e qualificarsi alle Finals: l’oceanico è il numero 1 del tabellone a Belgrado, mentre il russo comanda il seeding a Metz.

De Minaur vincendo a Belgrado salirebbe a 3945, mentre Rublev trionfando a Metz si porterebbe a 3920: il russo sarà il primo a scendere in campo, dato che oggi in Francia affronterà negli ottavi l’azzurro Lorenzo Sonego. In caso di sconfitta del russo gli altri tre sarebbero automaticamente qualificati senza giocare.

RACE ATP AL 5 NOVEMBRE

1 Jannik Sinner ITA 10330

2 Alexander Zverev GER 7315

3 Carlos Alcaraz ESP 6810

4 Daniil Medvedev RUS 4830

5 Taylor Fritz USA 4300

6 Novak Djokovic SRB 3910

7 Casper Ruud NOR 3855 (con la semifinale a Metz andrebbe a 3945)

8 Alex de Minaur AUS 3745 (vincendo a Belgrado andrebbe a 3945)

9 Andrey Rublev RUS 3720 (vincendo a Metz andrebbe a 3920)