Quando torna Jasmine Paolini alle WTA Finals? Data, avversaria, tv, streaming

Jasmine Paolini ha fatto meravigliosamente la differenza nel suo incontro d’apertura alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle otto migliori tenniste di questa annata agonistica. La giocatrice italiana ha infatti sconfitto la kazaka Elena Rybakina in due set sul cemento di Riad (Arabia Saudita) e ha così agganciato in testa al proprio girone la bielorussa Aryna Sabalenka, che nel pomeriggio aveva regolato la cinese Qinwen Zheng con il massimo scarto.

Il regolamento dell’evento che incorona la “maestra” del 2024 prevede che le due vincitrici della prima giornata si affrontino tra loro nella seconda giornata del raggruppamento, proprio come faranno le due perdenti che daranno vita all’altro incrocio. Jasmine Paolini affronterà dunque Aryba Sabalenka nella giornata di lunedì 4 novembre (orario da definire): si preannuncia una sfida da urlo tra la numero 4 del ranking WTA e la numero 1 del mondo, una vittoria nello scontro diretto potrebbe valere la qualificazione alle semifinali.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2): Paolini vinse ai sedicesimi di Ilkley nel 2017 e al secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells nel 2022, mentre Sabalenka si impose ai sedicesimi di Linz nel 2020 e lo scorso anno agli ottavi di Pechino. Di seguito il calendario completo e il programma dettagliato della prossima partita di Jasmine Paolini alle WTA Finals. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis

CALENDARIO PAOLINI-SABALENKA, WTA FINALS

Lunedì 4 novembre

Orario da definire Jasmine Paolini vs Aryna Sabalenka – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

L’ordine di gioco e l’orario dell’incontro verrà comunicato domenica 3 novembre.

