Quando ricomincia il tennis: il calendario dei tornei prima degli Australian Open 2025

La stagione 2024 del tennis non si è ancora conclusa: all’appello mancano ancora le Next Gen ATP Finals, in programma dal 18 al 22 dicembre a Jeddah, in Arabia Saudita. Non si avrà neppure il tempo di far calare il sipario sull’annata agonistica che subito si ripartirà con la stagione 2025.

Con qualche giorno d’anticipo rispetto al nuovo anno solare, infatti, scatterà la United Cup 2025, che si svolgerà tra Perth e Sydney da venerdì 27 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. In contemporanea si disputeranno anche gli ATP 250 di Brisbane e di Hong Kong, a partire da lunedì 30 dicembre 2024.

Nella settimana successiva si giocheranno altri due tornei ATP 250, quelli in programma ad Adelaide, in Australia, ed Auckland, in Nuova Zelanda, che scatteranno lunedì 6 gennaio e si concluderanno sabato 11. Domenica 12 sarà già tempo di Australian Open 2025, con il primo Slam stagionale che si concluderà domenica 26 gennaio.

CALENDARIO ATP FINO AGLI AUSTRALIAN OPEN 2025

18-22 dicembre Next Gen ATP Finals 2024, Jeddah, Arabia Saudita

27 dicembre-5 gennaio United Cup 2025, Perth-Sydney, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Brisbane, Australia

30 dicembre-5 gennaio ATP 250 Hong Kong, Hong Kong Cina

6-11 gennaio ATP 250 Adelaide, Australia

6-11 gennaio ATP 250 Auckland, Nuova Zelanda

12-26 gennaio Australian Open, Melbourne, Australia