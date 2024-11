Paolo Bertolucci parla chiaro: “Stagione del tennis italiano spaziale. Coppa Davis? Era una sorpresa non vincere”

“Dovremmo abituarci“. È un po’ questo il pensiero di Paolo Bertolucci, intervenuto su Sky Sport per commentare lo strepitoso 2024 del tennis italiano, che si è chiuso con la conquista dell’ambita Coppa Davis. La celebre Insalatiera per la seconda volta consecutiva è stata vinta dalla squadra tricolore capitanata da Filippo Volandri e con Jannik Sinner e Matteo Berrettini grandi protagonisti.

La conquista del trofeo a Malaga è stato solo l’ultimo episodio della serie di una stagione in cui bisogna considerare tanti riscontri ragguardevoli, pensando alle imprese di Jannik Sinner e di Jasmine Paolini, alla conquista della BJK Cup con le ragazze di Tathiana Garbin e alle medaglie olimpiche di Errani/Paolini e di Lorenzo Musetti ecc.

Bertolucci, a questo proposito, ha commentato con la solita franchezza: “Ci renderemo conto di quanto accaduto in questo 2024 tennistico solo tra un po’ di tempo. Probabilmente qualche anno, siamo finiti nello spazio, una cosa inimmaginabile a livello maschile e femminile“.

“Parlando di Coppa Davis, sapevamo dall’anno scorso di essere la squadra più forte e ancor di più quest’anno con l’esplosione di giocatori non presenti a Malaga, ma presenti a Bologna, dando modo alla squadra di staccare il biglietto per le Finali. Nessuna sorpresa, lo sarebbe stata se non fosse arrivato il successo. Quando hai il numero uno del mondo e il resto dei singolaristi di alto livello, due doppi super affidabili, non vedo contro chi si possa perdere“, ha concluso.