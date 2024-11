L’Italia ha vinto la Coppa Davis per due volte di fila: le nazioni che ci erano riuscite

La squadra italiana di tennis ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Coppa Davis. Le celebre Insalatiera è finita nuovamente nelle mani dei giocatori azzurri, capitanati da Filippo Volandri. Dopo il sigillo del 2023, c’è stata la replica quest’anno, andando a riscrivere un nuovo capitolo nel romanzo tennistico tricolore.

Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono stati protagonisti di questo magico percorso, sublimato dal successo nell’atto conclusivo contro l’Olanda. Il romano ha regolato in due set Botic van de Zandschulp, sciorinando la miglior prestazione del 2024 nel momento che più contava per lui. Il pusterese, reduce da un’annata fantastica e impegnativa, ha saputo tenere a bada un arrembante Tallon Griekspoor, regolandolo anch’egli in due parziali.

Almeno due successi consecutivi sono arrivati da altre sei nazioni nella storia ultra centenaria della Davis. Si tratta di Stati Uniti, Francia, Australia, Gran Bretagna, Svezia e Cechia. Propri i cechi erano stati gli ultimi a realizzare la magica doppietta (2012-2013), mentre per quanto concerne gli altri Paesi citati si è assistito anche a una serie ben più numerosa.

Vedremo se la compagine tricolore saprà estendere ulteriormente il proprio dominio ed essere alla stessa stregua di queste “potenze” del passato.

NAZIONI CON ALMENO DUE VITTORIE CONSECUTIVE IN COPPA DAVIS

USA: dal 1920 al 1926; dal 1937 al 1938; dal 1946 al 1949; dal 1968 al 1972; dal 1978 al 1979; dal 1981 al 1982.

AUSTRALIA: dal 1907 al 1911; dal 1950 al 1953; dal 1955 al 1957; dal 1959 al 1962; dal 1965 al 1967.

FRANCIA: dal 1927 al 1932.

GRAN BRETAGNA: dal 1903 al 1906; dal 1933 al 1936.

SVEZIA: dal 1984 al 1985.

CECHIA: dal 2012 al 2013.

ITALIA: dal 2023 al 2024.