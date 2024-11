Perché il ranking ATP non è ancora definitivo: i tornei mancanti nel 2024

Jannik Sinner da tempo è diventato certo di essere numero 1 ATP a fine stagione: l’azzurro è stato anche premiato nel corso delle Nitto ATP Finals per aver raggiunto questo traguardo, ma per la statistica ufficiale dovrà ancora attendere qualche giorno.

La graduatoria che sancirà il ranking finale del 2024, infatti, sarà quella che verrà rilasciata lunedì 2 dicembre 2024: sebbene si siano disputate le Finals e si sia chiusa la Coppa Davis (che non assegna punti per il ranking ATP), il calendario del tennis internazionale non si è ancora concluso.

Al di là delle Next Gen ATP Finals, che si concluderanno a ridosso del Natale, ma che a loro volta non assegnano punti per il ranking ATP, in questa settimana sono ancora in corso gli ultimi quattro tornei del calendario del circuito cadetto.

Si stanno infatti disputando ben quattro Challenger in giro per il mondo: due sono di categoria 100 e sono in corso di svolgimento a Temuco, in Cile, ed a Maia, in Portogallo. Torneo di categoria 75, invece, quello in corso a Yokkaichi, in Giappone, infine è di livello 50 quello che si sta giocando a Manzanillo, in Messico.

CALENDARIO CHALLENGER 2024

Da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre

Challenger 100 Temuco, Cile

Challenger 100 Maia, Portogallo

Challenger 75 Yokkaichi, Giappone

Challenger 50 Manzanillo, Messico