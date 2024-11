Italia in testa al ranking mondiale per Nazioni! Padroni totali del tennis

L’Italia ha conquistato la Coppa Davis 2024 e ha così chiuso nel miglior modo possibile una stagione da favola: il tripudio di Malaga certifica lo status del tennis tricolore, che nel corso di questa annata agonistica ha saputo mettere le mani anche su due Slam e sulle ATP Finals grazie a Jannik Sinner e sul bronzo olimpico per merito di Lorenzo Musetti (soffermandosi soltanto al settore maschile e ai risultati di maggiore spicco).

Per la seconda volta consecutiva il Bel Paese ha portato a casa la massima competizione per Nazionali di tennis e per il secondo anno di fila chiude la stagione in testa al ranking ITF per Nazioni, ovvero la classifica che viene stilata dalla Federazione Internazionale di Tennis. Gli azzurri svettano con all’attivo 637,25 punti davanti all’Australia (519,75) e al Canada (477,5), mentre l’Olanda battuta in finale è quarta (462) a precedere Germania (449,5), USA (432,5) e Serbia (393,75).

L’unica variazione dell’ultima settimana è proprio l’avvicendamento tra Olanda e USA in un top-10 completata da Croazia, Francia e Spagna. Va ricordato che non vengono presi in considerazione soltanto i risultati ottenuti negli ultimi mesi, ma che la classifica è stilata in base alle prestazioni delle ultime quattro stagioni, anche se con un peso diverso: i risultati del 2024 sono stati considerati al 100%, quelli del 2023 al 75%, quelli del 2022 al 50%, quelli del 2020-2021 (accorpati causa Covid) al 25%.

RANKING ITF PER NAZIONI

1. Italia 637,25

2. Australia 519,75

3. Canada 477,5

4. Paesi Bassi 462

5. Germania 449,5

6. USA 432,5

7. Serbia 393,75

8. Croazia 393

9. Francia 390,75

10. Spagna 389