Pattinaggio artistico, tutti qualificati per il Grand Prix Final. L’Italia avrà 4 rappresentanti

La lunga cavalcata dedicata alle qualificazioni del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 si è conclusa lo scorso weekend con la Cup Of China, ultimo appuntamento particolarmente interessante in chiave Italia. Sul ghiaccio di Congqing infatti la Nazionale si è aggiudicata 3 pass per la fase Finale, prevista a Grenoble dal 5 all’8 dicembre, a cui si aggiunge anche la partecipazione in campo Junior di Noemi Tali-Noah Lafornara. In terra d’Oltralpe ci saranno dunque quattro rappresentanti della compagine tricolore. Un numero importante che certifica il buon livello del nostro Paese, il più bravo ad approfittare della provvisoria assenza della Russia.

Ma chi sono i qualificati? E in quale specialità concorreranno? Partiamo dalla danza sul ghiaccio, dove saranno ovviamente della partita Charléne Guignard e Marco Fabbri, i quali si confronteranno per la prima volta in stagione con gli altri binomi di pari livello, stiamo parlando di Madison Chock-Evan Bates e di Piper Gilles-Paul Poirier. Dentro anche una seconda coppia canadese molto interessante,Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, oltre che Lilah Fear-Lewis Gibson ed Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud.

Nelle coppie d’artistico fari puntati invece su Sara Conti-Niccolò Macii, reduci dalla straordinaria vittoria in Cina al cospetto dei fortissimi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, anche loro chiaramente qualificati per un attimo atto condiviso con Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, Rika Miura-Ryuichi Kihara, Anastasia Metelkina-Luka Berulava ed Ellie Kam-Danny O’Shea.

Nella prova individuale maschile ci sarà invece Daniel Grassl, motivato a misurarsi con altri giganti del calibro di Ilia Malinin, dei nipponici Yuma Kagiyama e Shun Sato e dei francesi Adam Siao Him Fa e Kevin Aymoz. Nessuna azzurra invece nella gara femminile, dominata da atlete giapponesi, Considerata la presenza di Kaori Sakamoto, Wakaba Higuchi, Hana Yoshida e Rino Matsuike più la statunitense Ambler Glenn. Di seguito il riepilogo di qualificati, riserve comprese.

GRAND PRIX FINAL: TUTTI I QUALIFICATI

Coppie di danza

Q1 Fear/Gibson 30

Q2 Chock/Bates 28

Q3 Gilles/Poirier 28

Q4 Guignard/Fabbri 28

Q5 Lopareva/Brissaud 26

Q6 Lajoie/Lagha 26

-riserve-

R1 Carreira/Ponomarenko 24

R2 Smart/Dieck 20

R3 Reed/Ambrulevicius 20

DANZA SUL GHIACCIO JUNIOR: Noemi Maria Tali-Noah Lafornara

Coppie di artistico

Q1 Stellato/Deschamps 30

Q2 Miura/Kihara 28

Q3 Hase/Volodin 28

Q4 Conti/Macii 28

Q5 Metelkina/Berluava 24

Q6 Kam/O’Shea 24

-riserve-

R1 Ghilardi/Ambrosini 22

R2 Pavlova/Sviatchenko 20

R3 Efimova/Mitrofanov 20

Individuale maschile

Q1 Ilia Malinin 30

Q2 Yuma Kagiyama 30

Q3 Shun Sato 28

Q4 Adam Siao Him Fa 26

Q5 Kevin Aymoz 26

Q6 Daniel Grassl 24

-riserve-

R1 Mikhail Shaidorov 22

R2 Andrew Torgashev 20

R3 Koshiro Shimada 18

Individuale femminile

Q1 Kaori Sakamoto 30

Q2 Amber Glenn 30

Q3 Wakaba Higuchi 28

Q4 Hana Yoshida 26

Q5 Mone Chiba 26

Q6 Rino Matsuike 26

-riserve-

R1 Rinka Watanabe 20

R2 Chaeyeon Kim 20

R3 Rion Sumiyoshi 20