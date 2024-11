Pattinaggio artistico: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini sul podio al Grand Prix de France

Si conclude con due, preziosissimi, piazzamenti sul podio il Grand Prix de France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso l’Iceparc di Angers. Nelle coppie d’artistico infatti Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato la seconda posizione seguiti da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, passati dalla quinta piazza al terzo posto. Sale dunque a tre il bottino della spedizione azzurra in terra transalpina, contando anche l’inaspettato posto d’onore di Guiganrd-Fabbri nella danza.

Estremamente positiva la performance di Conti-Macii che, a seguito di uno short pulito, si sono ben comportati anche nel segmento più lungo, commettendo solo un errore, arrivato nella fattispecie nel triplo salchow in parallelo, atterrato in modo molto scomposto da parte del cavaliere. Ottimo il resto: dalla sequenza conservativa doppio axel/axel/doppio axel, passando per i due lanciati triplo rittberger e triplo loop arrivando ai sollevamenti (reverse lasso, toe lasso e del gruppo 3), tutti chiamati di livello 4, fattore che ha spinto il loro punteggio a quota 132.60 (65.61, 67.99) per 203.39. Si tratta della sesta volta che gli allievi di Barbara Luoni scavalcano quota 200. Un dato che certifica una sicurezza ed una competitività con pochi precedenti nella storia italiana.

Malgrado qualche imprecisione lascia ben sperare anche il terzo posto di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, artefici di una sbavatura nei salti in parallelo e nell’arrivo del triplo rittberger lanciato. Defaillance con cui si sono dovuti accontentare di 115.88 (56.83, 60.05) per 176.62. In virtù di quanto successo, entrambi i binomi tricolore sono in corsa per le finali, previste sempre in Francia, stavolta a Grenoble, nel mese di dicembre.

La gara è stata vinta dai teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, anche in questo caso davvero dominanti sotto il profilo tecnico con un free program contraddistinto da tanta qualità dove hanno confermato di essere probabilmente la coppia d’artistico da battere in questa stagione (insieme a Miura-Kihara). Il punteggio finale, in fondo, parla per loro: 137.97 (69.70, 68.27) per 211.69, maturato grazie a una grande continuità realizzativa.

La carovana del Grand Prix la prossima settimana farà tappa in Oriente, precisamente a Tokyo, per l‘NHK Trophy 2024. A rappresentare i colori dell’Italia ci saranno Daniel Grassl, Matteo Rizzo e Lara Naki Gutmann.