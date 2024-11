Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri sbagliano e chiudono al 2° posto il Grand Prix de France

Arriva il primo piazzamento sul podio per l’Italia nel circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura. Ma non è quello che ci si aspettava. È saltato infatti completamente il banco in occasione della prova finale della danza sul ghiaccio del Grand Prix de France, terza tappa della competizione itinerante. Sì perché i favoritissimi Charléne Guignard-Marco Fabbri, abbondantemente in testa dopo il segmento breve, si sono dovuti accontentare solo della seconda posizione, cedendo il passo ai padroni di casa Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, virtualmente qualificati per le finali di Grenoble contando sulla terza piazza di Skate Canada

Ma che cosa è successo? I veterani della Nazionale italiana si sono resi artefici di un errore fatale avvenuto in coda dell’importantissima sequenza di passi a cerchio, dove il cavaliere ha perso l’equilibrio e, sbilanciandosi, è quasi caduto sul ghiaccio (da regolamento vale a tutti gli effetti come una caduta), perdendo tra le altre cose anche il flow del programma. La difficoltà, che di solito porta agli azzurri almeno 11 punti quando chiamata di livello 3 con un GOE con la media del +3, ha invece portato in dote solo 4.71, più una detrazione.

Alla sbavatura si aggiunge anche un grado di esecuzione spesso non altissimo, in particolar modo nei due sollevamenti (combinato e stazionario), e un’accoglienza generale abbastanza fredda da parte del corpo giudicante anche nelle altre difficoltà, forse a causa di una bellissima free dance a tema robotico, sicuramente per palati fini, che sembra stare però suscitando un giudizio divisivo tra gli agenti coinvolti. Alla fine il punteggio dirà 106.88 (56.52, 51.26, addirittura quinto libero) per 189.08. Fortunatamente però il vantaggio accumulato nella rhythm dance ha permesso agli atleti di Barbara Fusar Poli di scivolare solo al posto d’onore, non compromettendo così la possibilità di potersi qualificare per la finali in occasione della Cup Of China.

A vincere tra il tripudio generale sono stati quindi i transalpini Evgenia Lopareva-Geoffrey Brissaud, a cui sono bastati 117.52 (66.50, 51.92) per 195.27. Da segnalare inoltre il terzo posto a sorpresa degli statunitensi Emily Bratti-Ian Somerville che, con 113.07 (63.31, 49.76) per 185.88 hanno beffato gli esperti lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, quarti con 110.75 (60.75, 50.00)per 185.24.