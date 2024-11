Pallanuoto: risultati e classifica della settima giornata di Serie A1. Tutto facile per Pro Recco e AN Brescia

Settima giornata per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: sei gli incontri andati in scena in questo sabato, il turno si completerà domani con il posticipo tra Ortigia ed Iren Genova Quinto.

Tutto facile per le prime della classe che proseguono a punteggio pieno: AN Brescia batte il Posillipo in casa, nettamente vince la Pro Recco in trasferta a Firenze. Tra le inseguitrici RN Savona bene in casa del Catania ed altro successo di misura per la sorpresa Roma Vis Nova, vincente nel derby con l’Onda Forte.

SETTIMA GIORNATA

Sabato 23 novembre

AN Brescia-Circolo Nautico Posillipo 16-11

Nuoto Catania-RN Savona 14-22

Training Academy Olympic Roma-Telimar 6-12

De Akker Team-Pallanuoto Trieste 13-12

Onda Forte-Roma Vis Nova 12-13

RN Florentia-Pro Recco Waterpolo 6-20

Domenica 24 novembre

15.00 CC Ortigia 1928-Iren Genova Quinto

CLASSIFICA

AN BRESCIA 21

PRO RECCO WATERPOLO 21

RN SAVONA 18

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM 12

PALLANUOTO TRIESTE 10

TELIMAR 10

CN POSILLIPO 9

IREN GENOVA QUINTO 7 *

R.N. FLORENTIA 7

C.C. ORTIGIA 1928 3 *

NUOTO CATANIA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 1

ONDA FORTE 0

* una partita in meno