Sport in tv oggi (lunedì 28 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 28 aprile, si prospetta una giornata piuttosto intensa per inaugurare la nuova settimana di sport internazionale. Tanta carne al fuoco e molte discipline coinvolte, con i colori azzurri protagonisti su più fronti. Focus sul Masters 1000 di Madrid con ben tre tennisti italiani che scendo sui campi in terra battuta della Caja Magica per i sedicesimi di finale.

Lorenzo Musetti sfida il greco Stefanos Tsitsipas dopo averlo battuto recentemente a Montecarlo, Matteo Berrettini dovrà superarsi contro il britannico Jack Draper e Matteo Arnaldi ha una grande chance e parte favorito con il bosniaco Damir Dzumhur dopo aver sconfitto al turno precedente Novak Djokovic. Spazio anche per gli ottavi del tabellone femminile.

Guarda la Serie A di calcio su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio affronta l’Ucraina dopo il debutto vincente di ieri nel gruppo A dei Mondiali di Prima Divisione per continuare ad inseguire la promozione in Top Division, mentre nel curling i campioni olimpici Amos Mosaner e Stefania Constantini vogliono mantenere la loro imbattibilità nei Mondiali di doppio misto affrontando Danimarca e Canada dopo aver vinto le prime tre partite del round robin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 28 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 28 aprile

11.00 Tennis, ATP Madrid: sedicesimi di finale (1° match sul campo 4 Matteo Arnaldi-Damir Dzumhur, 4° match sul centrale, non prima delle 20.00, Lorenzo Musetti-Stefanos Tsitsipas, 5° match sul campo 3 Matteo Berrettini-Jack Draper) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.40), Sky Sport Arena (dalle 20.15 in poi) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA Madrid: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.40), Sky Sport Arena (dalle 20.15 in poi) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.05 Ciclismo, Giro di Turchia: seconda tappa – Dalle 13.30 diretta tv su Eurosport 2 e live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

11.30 Hockey su ghiaccio, Mondiali Prima Divisione: Italia-Ucraina (gruppo A) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

14.00 Snooker, Mondiali: ottavi di finale – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

15.00 Curling, Mondiale doppio misto: settima sessione (Italia-Danimarca, Svezia-Corea del Sud, Canada-Paesi Bassi, Germania-Cina e Scozia-Finlandia) – Diretta streaming su Curling Channel

18.30 Calcio, Serie A: Udinese-Bologna – Diretta streaming su DAZN

19.00 Curling, Mondiale doppio misto: ottava sessione (Norvegia-Nuova Zelanda, Stati Uniti-Cechia, Estonia-Svizzera, Turchia-Spagna e Giappone-Australia) – Diretta streaming su Curling Channel

19.00 Pallanuoto, Serie A: Trieste-Brescia (semifinale, gara-1) – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Trieste – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Serie A: Napoli-Trapani – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Parma – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Verona-Cagliari – Diretta tv su Sky Sport 253; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

23.00 Curling, Mondiale doppio misto: nona sessione (Italia-Canada, Svezia-Cina, Finlandia-Paesi Bassi, Danimarca-Germania e Scozia-Corea del Sud) – Diretta streaming su Curling Channel