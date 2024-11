Novak Djokovic dà forfait per le ATP Finals 2024: il quadro dei qualificati é completo

Il serbo Novak Djokovic ha annunciato il proprio forfait per le ATP Finals 2024: il serbo, che aveva saltato già Parigi-Bercy e non si era iscritto all’ATP casalingo di Belgrado, deve rinunciare anche all’ultimo atto stagionale per il perdurare di un infortunio.

Queste le parole del serbo in una story su Instagram: “È un grande onore qualificarsi per le Nitto ATP Finals di Torino, non vedevo l’ora di esserci, ma a causa del perdurare di un infortunio non giocherò la prossima settimana. Mi scuso con coloro che avevano in programma di vedermi. Auguro a tutti i giocatori un grande torneo. Ci vediamo presto!“.

Diventano ufficiali a questo punto gli otto qualificati per le Finals: ai cinque tennisti già certi fino ad ora del pass, ovvero Jannik Sinner, il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Taylor Fritz, si aggiungono il norvegese Casper Ruud, l’australiano Alex de Minaur ed il russo Andrey Rublev.

Resta solo da capire chi tra gli ultimi tre andrà in terza fascia assieme allo statunitense Taylor Fritz, lasciando gli altri due nella quarta urna. Nella prima fascia ci saranno Jannik Sinner ed il tedesco Alexander Zverev, mentre nella seconda urna saranno inseriti lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.