NFL 2024 (week 11): primo ko stagionale per i Chiefs fermati dai Bills. Vincono Eagles, Packers, Steelers e Lions

La week 11 della NFL 2024 sancisce che non ci siano più squadre imbattute. Nella super-sfida della settimana, al vertice della AFC, infatti, i Buffalo Bills (9-2) hanno superato 30-22 i Kansas City Chiefs (9-1) con Allen da 262 yds e una meta. Nello scontro al vertice della AFC North i Pittsburgh Steelers (8-2) hanno piegato 18-16 i Baltimore Ravens (7-4).

In vetta alla NFC rimangono i Detroit Lions (9-1) che superano i Jacksonville Jaguars (2-9) umiliandoli con un laconico 52-6 con Goff da 412 yds e 4 td, St.Brown riceve per 161 yds e 2 mete. Nella NFC North i Chicago Bears (4-6) vengono beffati dai Green Bay Packers (7-3) per 19-20 con Watson che domina su ricezione con 150 yds in sole 4 prese!

Nella NFC West i San Francisco 49ers (5-5) cadono ancora e cedono 17-20 contro i Seattle Seahawks (5-5). Nello scontro al vertice della NFC East vittoria pesantissima dei Philadelphia Eagles (8-2) per 26-18 sui Washington Commanders (7-4) con Barkley da 146 yds su corsa e 2 mete e 52 su ricezione che ha distrutto la difesa dei Commanders. Nella AFC i Los Angeles Chargers (7-3) stendono 34-27 i Cincinnati Bengals (4-7) nonostante un Burrow da 356 yds e 3 mete e ormai salutano i Play-offs.

Negli altri match Tennessee Titans (2-8)-Minnesota Vikings (8-2) finisce 13-23, quindi i Denver Broncos (6-5) umilian 38-6 gli Atlanta Falcons (6-5). Continua il crollo dei New York Jets (3-8) che perdono anche contro gli Indianapolis Colts (5-6) per 27-28. I New Orleans Saints (4-7) hanno la meglio sui Cleveland Browns (2-8) per 35-14, quindi i New England Patriots (3-8) non hanno scampo contro i Los Angeles Rams (5-5) che passano 22-28. I Miami Dolphins (4-6) vincono 34-19 contro i Las Vegas Raiders (2-8).

La week 11 si chiuderà questa notte con il Monday night match tra Dallas Cowboys (3-6) e Houston Texans (6-4). Squadre in bye: New York Giants, Arizona Cardinals, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers.