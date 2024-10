NFL 2024 (week 8): Chiefs ancora imbattuti, vincono Packers, Lions, Eagles, Bills e 49ers che affossano i Cowboys

La week numero 8 della NFL 2024 ci consegna ancora una volta i Kansas City Chiefs vittoriosi ed imbattuti nella AFC, mentre nella NFC i Detroit Lions rimangono in vetta inseguiti dai Green Bay Packers e dai Washington Commanders. Clamoroso ko dei Baltimore Ravens in casa dei Cleveland Browns, mentre proseguono le crisi di Dallas Cowboys (ko in casa di San Francisco) e New York Jets (che crollano in casa dei Patriots).

Cos’è successo nel weekend della NFL? Nella NFC arriva la grande vittoria dei Los Angeles Rams (3-4) per 30-20 sui Minnesota Vikings (5-2) con Stafford che lancia 4 mete e ringrazia il ritorno di Kupp e Nacua. Sempre nella NFC i San Francisco 49ers (4-4) stendono 30-24 i Dallas Cowboys (3-4) chiudendo i conti in largo anticipo con un attacco menomato ma inarrestabile. Tra i texani male Prescott, si salva solo CeeDee Lamb con 146 yds e 2 mete su ricezione.

Sempre nella NFC i Washington Commanders (6-2) vincono 18-15 contro i Chicago Bears (4-3) e scrivono la storia del weekend. Daniels lancia un “hail Mary” da oltre metà campo all’ultimo secondo, la difesa lo devia, ma finisce nelle mani di Brown per l’incredibile meta che regala il successo ai padroni di casa. Nella AFC la grande notizia è il clamoroso ko dei Baltimore Ravens (5-2) per 24-29 in casa dei Cleveland Browns (2-6) con Winston da 334 yds e 3 td. Ennesimo successo per i Kansas City Chiefs (7-0) che passano in casa dei Las Vegas Raiders (2-6) per 27-20 con Mahomes da 262 yds e 2 td e Kelce che aggiunge una meta e 90 yds su ricezione.

Vincono ancora i Buffalo Bills (6-2) che passeggiano in casa dei Seattle Seahawks (4-4) per 31-10 con Josh Allen che prosegue la sua annata da MVP assieme a Cook che corre per 111 yds e 2 mete. I Cincinnati Bengals (3-5) nulla possono contro i Philadelphia Eagles (5-2) che vincono in Ohio per 37-17 con Hurts da 236 yds su lancio e un td, e 3 mete su corsa. Nella AFC South gli Houston Texans (6-2) piegano a fatica 23-20 gli Indianapolis Colts (4-4) con Stroud da 285 yds su lancio. I Green Bay Packers (6-2) soffrono ma passano all’ultimo secondo in casa dei Jacksonville Jaguars (2-6) per 30-27 dopo un match eccellente di Jacobs che corre per 127 yds e 2 mete.

Nella NFC South i Tampa Bay Buccaneers (4-4) cadono 26-31 in casa contro gli Atlanta Falcons (5-3), mentre nella AFC East i New England Patriots (2-6) sgambettano i New York Jets (2-6) per 25-22 con Aaron Rodgers e compagni sempre più nell’occhio del ciclone. Perdono ancora i Miami Dolphins (2-5) che vengono beffati 27-28 in casa contro gli Arizona Cardinals (4-4) che ritrovano un Murray di livello da 307 yds e 2 mete.

Tutto facile per i Detroit Lions (6-1) che schiantano 52-14 i Tennessee Titans (1-6) in un match senza storia con l’ultimo quarto di pura accademia. Vittorie ancora per i Denver Broncos (5-3) che dispongono a piacimento dei derelitti Carolina Panthers (1-7) per 28-14, quindi successo in scioltezza anche per i Los Angeles Chargers (4-3) con un comodo 26-8 ai New Orleans Saints (2-6).