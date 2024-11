NFL 2024 (week 9): successi importanti per Lions, Vikings, Bills, Bengals e Commanders

La week 9 della NFL 2024, in attesa dei Kansas City Chiefs (7-0) che giocheranno questa notte ci regala conferme importanti. Nella NFC i Detroit Lions comandano andando sul 7-1 inseguiti da Washington Commanders (7-2), Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles (6-2). Nell AFC, invece, i Buffalo Bills (7-2) si mettono alla caccia di Mahomes e compagni, mentre vincono Baltimore Ravens (6-3) e Cincinnati Bengals (4-5) che provano a risalire la china. per

Nella AFC East i Buffalo Bills (7-2) soffrono ma piegano 30-27 i Miami Dolphins (2-6) con Josh Allen che prosegue nel suo dominio con 235 yds e 3 mete. Gli Atlanta Falcons (6-3) non danno scampo ai Dallas Cowboys (3-5) vincendo 27-21 con Cousins da 222 yds e 3 mete ed i texani proseguono nel loro anno complicatissimo.

Nella AFC i Baltimore Ravens (6-3) demoliscono 41-10 i Denver Broncos (5-4) con Lamar Jackson che imperversa con 280 yds e 3 mete quindi Derrick Henry ne aggiunge 106 su corsa con 2 mete. Nello scontro al vertice della NFC North i Green Bay Packers (6-3) cedono in casa contro i Detroit Lions (7-1) con Goff che dirige al meglio il suo attacco a differenza di Love che lancia anche una improvvida “pick-6” prima del riposo. Gli Arizona Cardinals (5-4) stendono i Chicago Bears (4-4) con il punteggio di 29-9 con Conner da 107 yds su corsa.

Nella NFC West i Seattle Seahawks (4-5) vengono superati all’overtime dai Los Angeles Rams (4-4) con il punteggio di 26-20, mentre i Minnesota Vikings (6-2) superano gli Indianapolis Colts (4-5) 21-13 ma senza brillare. Stesso andamento per i Philadelphia Eagles (6-2) che superano i Jacksonville Jaguars (2-7) 28-23 con Barkley che corre per 159 yds e un td. Nella AFC i Cincinnati Bengals (4-5) distruggono 41-26 i Las Vegas Raiders (2-7) con un super-Burrow che lancia per 5 td, quindi i Cleveland Browns (2-7) cadono in casa contro i Los Angeles Chargers (5-3) per 10-27.

Infine i Tennessee Titans (2-6) hanno la meglio 20-17 sui New England Patriots (2-7), mentre nella NFC East i New York Giants (2-7) scivolano 22-27 contro i Washington Commanders (7-2), quindi nella NFC South i Carolina Panthers (2-7) beffano i New Orleans Saints (2-7) per 23-22. Nella AFC fondamentale successo per i New York Jest (3-6) per 21-13 sugli Houston Texans (6-3) che, in questo modo, si rilanciano dopo un avvio di stagione da dimenticare. Aaron Rodgers in versione “vintage” chiude con 211 yds e 3 mete, con Davante Adams che riceve per 91 e un td. Dall’altra parte pessimo CJ Stroud da 11/30, bene Mixon (106 yds e un td) e Dell che riceve per 126.

La week 9 si chiuderà questa notte con il Monday night match tra Kansas City Chiefs (7-0) e Tampa Bay Buccaneers (4-4). Squadre in bye; Pittsburgh Steelers e San Francisco 49ers.