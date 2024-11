NFL 2024 (week 10): Chiefs miracolati e ancora imbattuti, Lions in vetta alla NFC, vincono Ravens, Bills e Steelers

La week 10 della NFL 2024 vede gli Houston Texans (6-4) nulla possono contro i Detroit Lions (8-1) che vincono 26-23 grazie ad una rimonta clamorosa nel finale da 23-13. La squadra del Michigan è sempre più salda in vetta alla NFC. Si salvano ancora i Kansas City Chiefs (9-0) che vincono contro i Denver Broncos (5-5) nella sfida della NFC West per 16-14 stoppando un field goal della squadra del Colorado all’ultimo secondo quando sembrava cosa fatta la prima sconfitta stagionale. Cadono gli Indianapolis Colts (4-6) contro i Buffalo Bills (8-2) che passano 30-20 con una prova offensiva piena di errori.

Nella AFC North i Baltimore Ravens (7-3) piegano 35-34 i Cincinnati Bengals (4-6) in un match nel quale succede di tutto. Burrow (428 yds e 4 td) porta avanti i Bengals 21-8, poi Lamar Jackson (290 yds e 4 td) piazza la rimonta sul 28-21. Nel finale Burrow spara per Chase (264 yds e 3 mete, pazzesco) riporta tutto in parità sul 28-28. Di nuovo Jackson per Bateman con un td su lancio per il 35-28, quindi pareggio a 38 secondi dal termine ancora con Burrow-to-Chase, ma la conversione da 2 punti non va a buon fine e Baltimore festeggia.

Si fermano i Washington Commanders (7-3) beffati 27-28 dai Pittsburgh Steelers (7-2) e rallentano nella NFC. Nella NFC East i Dallas Cowboys (3-6) privi di Dak Prescott crollano contro i Philadelphia Eagles (7-2) per 6-34. Cadono i Tampa Bay Buccaneers (4-6) contro i San Francisco 49ers (5-4) per 20-23 con Moody che realizza il field goal della vittoria proprio in extremis.

Nella NFC South i New Orleans Saints (3-7) fermano gli Atlanta Falcons (6-4) con il punteggio di 20-17. Gli Arizona Cardinals (6-4) mandano ancor più all’inferno i New York Jets (3-7) dominando 31-6. I Los Angeles Chargers (6-3) non danno scampo ai Tennessee Titans (2-7) per 27-17 mentre i Jacksonville Jaguars (2-8) cadono contro i Minnesota Vikings (7-2) per 7-12. I Chicago Bears (4-5) vengono sorpresi in casa dai New England Patriots (3-7) per 3-19 mentre i Carolina Panthers (3-7) acuiscono la crisi dei New York Giants (2-8) vincendo 20-17 a Monaco di Baviera.

La week 10 si chiuderà questa notte con il Monday night match tra Los Angeles Rams e Miami Dolphins. Squadre in bye: Green Bay Packers, Cleveland Browns, Las Vegas Raiders e Seattle Seahawks.