NBA, i risultati della notte (4 novembre): bene i Pistons di Fontecchio, Mavericks e Hawks ok senza problemi

Sono tre le partite disputate nelle scorse ore in chiave NBA. Quelle notturne, però, sono solo due, perché Nets-Pistons è nei fatti la scelta della domenica sera italiana, la classica partita che viene portata a orari europei come ormai da lunga tradizione legata alla diffusione della lega professionistica.

Per i Detroit Pistons (2-5) è una bella giornata, quella in cui sono battuti i Brooklyn Nets (3-4) per 92-106. La giornata indubbiamente migliore ce l’ha Jalen Duren, con 13 punti e 17 rimbalzi, ma vanno tutti in doppia cifra nel quintetto con Cade Cunningham a quota 19. Di ottimo livello la performance di Simone Fontecchio, che pur mettendo a segno 7 punti in 24 minuti è molto solido a rimbalzo, dato che ne tira giù otto in un match nel quale è sostanzialmente decisiva la seconda metà di gara. Per i Nets 26 di Cameron Johnson e 17 di Cam Thomas.

Vittoria lontano dal campo amico anche per gli Atlanta Hawks (3-4), che superano i New Orleans Pelicans (3-4) per 111-126 mettendo insieme anche in questo caso un’accelerazione importante negli ultimi due quarti (dopo averci provato già nel primo). 29 i punti di Jalen Johnson, che sfiora la tripla doppia dati i suoi 9 rimbalzi e 8 assist, ma ce ne sono anche 23 di Trae Young con 12 assist. Per i Pelicans 32 di Brandon Ingam, ma quintetto che sbaglia quasi integralmente la serata.

I Dallas Mavericks (3-2) non si fanno problemi a battere gli Orlando Magic (3-4) in versione depotenziata (l’assenza di Banchero si sente eccome: ne avrà per almeno un mese) per 108-85. Quasi ordinaria amministrazione per Luka Doncic con 32 punti, 9 rimbalzi e 7 assist, con 18 anche di Daniel Gafford e 17 di Kyrie Irving. Per i Magic poca ispirazione in attacco da parte di tutti, con un desolante 31/93 totale e 13 punti di Franz Wagner.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Brooklyn Nets-Detroit Pistons 92-106

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 111-126

Dallas Mavericks-Orlando Magic 108-85