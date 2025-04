NBA Playoff 2025, i risultati della notte (27 aprile): Thunder, è sweep sui Grizzlies. Nuggets sulla sirena

Quattro le partite giocate in una nuova giornata di playoff NBA, che vede anche la conclusione della prima serie in assoluto, nello specifico a Ovest. A Est, invece, si è leggermente più indietro, ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio tra momenti decisivi, domini e sweep.

Già, sweep, perché arriva quello degli Oklahoma City Thunder, i quali eliminano con un rotondo 4-0 i Memphis Grizzlies. Certo, vale il fatto che gara-4 si rivela complicata e finisce 115-117 a favore di OKC, che ha bisogno dei 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander e dei 23 di Jalen Williams per respingere l’assalto dei 30 di Scotty Pippen Jr. e dei 23 del duo Santi Aldama-Desmond Bane: il tutto senza Ja Morant.

A Ovest, se i Thunder non perdonano, è incertissima la serie tra Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Stavolta, in gara-4, arriva il 2-2 con un 99-101 da parte dei Nuggets che si concretizza nel più rocambolesco dei modi: air ball di Nikola Jokic, dopo 36 punti, 21 rimbalzi e 8 assist, per l’ultimo tiro, ma arriva Aaron Gordon, che piazza la schiacciata della vittoria a sigillare i suoi punti personali 13 e 14, conclusivi di una notte da 17 per Michael Porter Jr. e Christian Braun. Vanificati in un attimo i 24 di Kawhi Leonard, i 22 di Norman Powell e i 29 con 12 rimbalzi di Ivica Zubac, nonché i 15 con 11 assist di James Harden.

Avanti nella serie i Golden State Warriors, che grazie a un’altra performance delle sue di Steph Curry battono gli Houston Rockets per 104-93 e si portano sul 2-1. Curry è, per larga misura, l’uomo che vola da solo sull’isola con 36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, ma è aiutato dai 17 di Buddy Hield e dai 16 di Gary Payton II, mentre dall’altra parte nessuno segna più dei 17 punti di Fred VanVleet, con in più Alperen Sengun a quota 15 punti e 11 rimbalzi nella rotazione oramai accorciata a 8.

A Est, invece, dominio che non ha bisogno particolare di essere raccontato per i Cleveland Cavaliers sui Miami Heat. Gara-3 finisce all’incirca come gara-1, anzi anche più duramente, perché in questo caso si tratta di un 87-124, un divario di 37 punti nel quale in doppia cifra vanno in sei con Jarrett Allen a quota 22 e 10 rimbalzi e De’Andre Hunter, dalla panchina, a 21. Per gli Heat 22 di Bam Adebayo e 16 di Donovan Mitchell.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Primo turno Ovest

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 115-117 (4-0 Grizzlies, che avanzano)

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 99-101 (2-2)

Golden State Warriors-Houston Rockets 104-93 (2-1)

Primo turno Est

Miami Heat-Cleveland Cavaliers 87-124 (3-0 Cavaliers)