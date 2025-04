NBA Playoff 2025, i risultati della notte (25 aprile): i Knicks espugnano Detroit. I Clippers fermano Jokic

Continuano i playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate tre partite valide come gara-3. Il programma si è aperto con i New York Knicks che hanno espugnato il parquet dei Detroit Piston per 116-118. Ma non fatevi ingannare dal punteggio, perché anche se nel finale hanno rischiato qualcosa, i Knicks hanno quasi sempre guidato il match, spinti dai 31 punti di Karl-Anthony Towns. A Detroit, invece, non bastano i 24 punti e 11 assist di Cade Cunningham per ribaltare il match, un match dove ancora una volta Simone Fontecchio è rimasto in panchina per scelta tecnica.

Volano sul 3-0 gli Oklahoma City Thunder che battono i Memphis Grizzlies per 108-114. Ma lo fanno dopo una clamorosa rimonta e al termine di una partita dove sono sempre stati costretti a inseguire. Memphis spreca un vantaggio di 29 punti toccato verso la fine del secondo quarto, con il sorpasso che arriva a 1’20” dalla fine, con i Grizzlies che non trovano punti negli ultimi 4’50” di gioco. OCT che come sempre è sospinto dai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, mentre a Memphis non bastano i 28 punti di Scotty Pippen Jr.

Nell’ultimo match di nottata l’unico successo interno, con i Los Angeles Clippers che demoliscono i Denver Nuggets per 117-83. Ospiti che durano un quarto, il primo, dove guidano il match, ma poi LAC mette la freccia e non si guarda più indietro. Predica nel deserto californiano Nikola Jokić, cui non basta l’ennesima tripla doppia da 23 punti, 13 assist e 13 rimbalzi per dare a Denver la vittoria. Per i Clippers spiccano i 21 punti e 11 rimbalzi di Kawhi Leonard e i 20 punti e 9 assist di James Harden.

RISULTATI NBA PLAYOFF 2025 (25 APRILE)

