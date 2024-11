Basket: clamoroso harakiri Napoli contro Venezia in Serie A, la Virtus Bologna doma Treviso

Si va a chiudere un’intensa sesta giornata di Serie A, che consegna a Trento il primato solitario una volta di più dopo il tonante successo su Milano. Andiamo a vedere l’andamento dei tre match conclusivi di questo turno dalle tante, anzi tantissime emozioni.

NAPOLI BASKET-UMANA REYER VENEZIA 80-81

Si potrebbe parlare dei 18 punti di Ben Bentil all’esordio, di una partita avvincente, lottata e tutto quel che si può dire. E anche di come, a un certo punto, Napoli si sia trovata con 15 punti di vantaggio, nel corso del terzo quarto di un match sostanzialmente dominato fino alla fine. Ecco, la fine: a 48 secondi dal termine i partenopei sono avanti 80-72. Parrebbe fatta, ma succede davvero di tutto. Tripla di Moretti, 80-75, persa di Dreznjak dalla rimessa, schiacciata di Parks, 80-77, persa di Bentil, tre tiri di Venezia, sempre rimbalzi offensivi, tripla di McGruder a segno con fallo, 80-80, libero aggiuntivo realizzato, 80-81. Nove decimi alla fine. Non finisce però qui: fallo sulla rimessa contro Dreznjak, tecnico automatico, ma arriva l’errore dalla lunetta invece del punto dell’overtime.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-NUTRIBULLET TREVISO 104-97

Quello che fa Treviso è davvero encomiabile all’Unipol Arena, e anche se la Virtus Bologna esce vincente c’è tanto merito da dare a una Nutribullet che le prova tutto per rendere la differenza di valori meno grande. Dopo un primo quarto particolarmente equilibrato, il secondo è il sostanziale regno di Olisevicius, Bowman e Macura, che lanciano incredibilmente gli ospiti sul +10 prima del 48-54 dell’intervallo. Ci vuole un terzo quarto da 36 punti con un grande Momo Diouf (saranno 22 per lui alla fine) per ribaltare la situazione a favore della Segafredo, che sale sull’84-75 e poi, seppur con parecchi brividi perché Harrison e Olisevicius la parola mollare non la conoscono, tiene fino alla fine.

ESTRA PISTOIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIE 73-70

I problemi a Pistoia sono sempre tanti, tutti legati alla querelle Ron Rowan-Dante Calabria-Tommaso Della Rosa, ma alla fined ei conti è Reggio Emilia che spreca un’ottima occasione al PalaCarrara. AE accade perché, dopo due quarti di ottimo livello in cui arriva anche il 19-32 (con un ottimo Christon) e con esso il 31-40 all’intervallo, l’Unahotels non è in grado di gestire il vantaggio. Brajkovic spinge Pistoia, e lo fa in modo veemente fino a pareggiare a quota 54 con 10′ da giocare. I padroni di casa riescono a respingere vari assalti reggiani e, nel finale, a prendersi un piccolo, ma importantissimo margine di vantaggio che rimane anche dopo i vari viaggi in lunetta. Due volte gli ospiti hanno la chance di pareggiare, ma nonostante una prova da 12 punti e 1 rimbalzi di Cheatham è in Toscana che si gioisce.

CLASSIFICA

1 Trento 12

2 V. Bologna, Trieste 10

4 Tortona, Trapani, Milano, Brescia 8

8 Venezia, Pistoia, Reggio Emilia 6

11 Scafati 4

12 Cremona, Sassari, Treviso, Varese 2

16 Napoli 0