MotoGP, Jorge Martin ha il primo “match point”. Può perdere il titolo solo se gli viene il ‘braccino’

Alle ore 8.00 di domenica 3 novembre scatterà il Gran Premio della Malesia, terz’ultimo evento valido per il Motomondiale 2025 prima della Sprint e del GP programmati – in una località ancora da definire dopo l’inevitabile forfait di Valencia – per il weekend del 16-17 novembre.

L’odierna Sprint di Sepang ha visto Francesco Bagnaia andare al tappeto nel confronto diretto con Jorge Martin. La scivolata del piemontese e la contemporanea vittoria dello spagnolo hanno portato a 29 i punti di differenza in favore dell’iberico. In altre parole, è cominciato “il conteggio” da parte dell’arbitro, dopodiché sarà proclamato il KO tecnico.

In linea teorica, domani Martinator avrà il primo match point. Si laureerà Campione del Mondo nell’eventualità in cui dovesse guadagnare 9 punti su Pecco. Come? Se Jorge dovesse vincere il Gran Premio e alle sue spalle non dovesse esserci l’italiano, allora il titolo verrebbe assegnato con un weekend d’anticipo. Lo scenario non è impossibile, però neppure probabile.

Bagnaia ha quasi abdicato, però quel “quasi” potrebbe essere più ampio di quanto si creda. Come si suole dire, questo Mondiale ora può essere perso solo da Martin, nel senso che se non commetterà errori, allora potrà conquistare il numero 1 e portarlo in Aprilia. Sa di poter gestire la situazione, sa come un terzo posto sia un risultato favorevole ed eventualmente anche un quarto non sia piazzamento da disdegnare.

Insomma, manca poco allo spagnolo per completare l’opera. Solo il proverbiale “braccino” può impedirgli di festeggiare un titolo quasi vinto. Quasi, appunto. Di nuovo quella parolina, che rappresenta l’unica speranza rimasta a Bagnaia.