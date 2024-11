Il Mondiale MotoGP 2024 è scattato sabato 9 marzo con la disputa del GP del Qatar prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria motoristica è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi (tutti con anche la Sprint Race), che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre.

Francesco Bagnaia ha vinto gli ultimi due Mondiali e sarà ancora una volta l’uomo da battere. Il fuoriclasse piemontese può fare affidamento su una superba Ducati, ancora una volta la moto di riferimento del Circus. L’avversario di riferimento sarà lo spagnolo Jorge Martin, alfiere della Ducati Pramac contro cui aveva combattuto nella passata annata agonistica per la conquista del titolo iridato. Ci proveranno anche Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale e lo spagnolo Marc Marquez, approdato alla Ducati Gresini.

Da non sottovalutare la KTM di Brad Binder e le Aprilia di Maverick Vinales e Aleix Espargarò, oltre al rookie Pedro Acosta con la KTM. Di seguito la classifica del Mondiale MotoGP 2024.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 465

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 436

3. Marc Marquez (Ducati) 365

4. Enea Bastianini (Ducati) 352

5. Brad Binder (KTM) 206

6. Pedro Acosta (KTM) 198

7. Maverick Vinales (Aprilia) 180

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 165

9. Franco Morbidelli (Ducati) 159

10. Aleix Espargarò (Aprilia) 143

11. Alex Marquez (Aprilia) 142

12. Marco Bezzecchi (Ducati) 137

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 98

14. Jack Miller (KTM) 84

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 71

16. Raul Fernandez (Aprilia) 66

17. Johann Zarco (Honda) 48

18. Takaaki Nakagami (Honda) 31

19. Alex Rins (Yamaha) 23

20. Joan Mir (KTM) 21

21. Augusto Fernandez (KTM) 21

22. Luca Marini (Honda) 13

23. Pol Espargarò (KTM) 12

24. Daniel Pedrosa (KTM) 7

25. Stefan Bradl (Honda) 2

26. Remy Gardner (Yamaha) 0

27 Andrea Iannone (Ducati) 0

28. Lorenzo Savadori (Aprilia) 0