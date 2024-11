MotoGP, Jorge Martin: “Condizioni difficili della pista, fiducioso che domani le cose vadano meglio”

Jorge Martin non si preoccupa troppo dopo aver concluso al quinto posto le pre-qualifiche del Gran Premio di Barcellona, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò il portacolori del team Ducati Pramac ha lavorato parecchio sul passo gara, risultato performante anche nel time attack finale, anche se è rimasto a debita distanza dal suo rivale per il titolo.

Il miglior tempo della sessione lo ha fissato, infatti, Francesco Bagnaia in 1:38.918 con appena 80 millesimi su un ritrovato Marco Bezzecchi. Terzo Aleix Espargarò a 107, quarto Johann Zarco a 279 mentre è quinto proprio Jorge Martin a poco meno di 3 decimi dalla vetta (+0.296). Sesto Maverick Vinales a 306 millesimi, settimo Alex Marquez a 377 davanti al fratello Marc, ottavo a 443, quindi nono Pedro Acosta a mezzo secondo esatto, con Enea Bastianini decimo a 549 millesimi.

Al termine del venerdì sulla pista catalana, il leader della classifica generale con 24 punti di margine su Pecco Bagnaia, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di DAZN Spagna: “Di solito veniamo qui con temperature molto più alte per cui non è semplice adattarsi a queste nuove condizioni. Trovare il giusto feeling con la pista non è davvero semplice”.

Il nativo di Madrid prosegue nel suo racconto: “Ad ogni modo ho rispettato il programma che avevamo in mente. Nelle prove libere ho lavorato molto sulle gomme. Mi sono trovato meno bene rispetto a quel che speravo con le hard, meglio con medie e soft, soprattutto a livello di consumo. Non è stata una giornata perfetta ma il ritmo è buono e anche i time attack non sono andati male, dopotutto siamo tutti in pochi decimi. Sono fiducioso che domani le cose vadano meglio”.