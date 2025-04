Jorge Martin metterà in discussione il dominio Ducati? Pesa la lunga assenza, Test compresi

Le prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2025 hanno confermato la superiorità tecnica della Ducati, che ha sempre monopolizzato il podio occupando in alcune occasioni anche tutta la top5 (come nel Gran Premio d’Argentina) nonostante il passaggio del team Pramac alla Yamaha. Il vantaggio prestazionale della casa di Borgo Panigale è abbastanza evidente e attualmente incolmabile, in attesa del rientro dall’infortunio di Jorge Martin.

Il Campione del Mondo in carica sembra a questo punto l’unica possibile alternativa al dominio delle Rosse nella classe regina, ma le incognite in tal senso non mancano. Il talento cristallino e la velocità pura di Martinator sono sotto gli occhi di tutti, tuttavia adattarsi ad una nuova moto come Aprilia dopo quattro stagioni di MotoGP con la Ducati non è un processo automatico e potrebbe richiedere del tempo.

Purtroppo il 27enne di Madrid è in forte ritardo da questo punto di vista, avendo saltato quasi tutti i test invernali oltre ai primi tre round del 2025. Una lunga assenza che complica inevitabilmente l’inizio della collaborazione Martin-Aprilia, con il top rider spagnolo che dovrà innanzitutto ritrovare una buona condizione fisica per poi cercare di sprigionare tutto il potenziale della RS-GP.

Il sogno di bissare il titolo conquistato un anno fa è ormai tramontato a meno di clamorosi colpi di scena, ma il madrileno classe 1998 ha le carte in regola per poter intromettersi nel duello tra Bagnaia ed i fratelli Marquez andando a caccia delle vittorie di tappa e riportando Aprilia ai vertici della top class con l’obiettivo di giocarsi il Mondiale nel 2026.