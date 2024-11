Cadute e scarso feeling con le Sprint. Così il Mondiale di Bagnaia è quasi scappato via

Sono diventati 29 i punti di differenza tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia dopo la Sprint disputata a Sepang nella giornata odierna. La caduta dell’italiano e la contemporanea affermazione dello spagnolo hanno generato il miglior scenario possibile per l’iberico, nonché il peggiore per il piemontese, ormai prossimo ad abdicare dal ruolo di Campione.

Se davvero il ventiseienne madrileno chiuderà la partita in proprio favore, ci ricorderemo di questa Sprint come dell’episodio decisivo. Se così fosse, sarebbe una dinamica emblematica, perché proprio le gare dimezzate hanno spostato gli equilibri in favore dello sfidante.

Si è detto di 29 lunghezze di margine per Martin, eppure scindendo il sabato dalla domenica, si nota come gli equilibri siano profondamente diversi. Se ci riferiamo esclusivamente alle Sprint, il punteggio dice 164-116 per Jorge, che viceversa è “sotto” 301-320 nei Gran Premi. Dunque: +48 al sabato, -19 alla domenica, uguale +29.

Considerando come nelle Sprint i punti sono dimezzati, è evidente come il divario di cui sopra denoti una differenza marcata. È l’equivalente di ben 4 gare-corte! Lo spagnolo ne ha vinte sette, l’italiano sei. Non si può parlare di scarsa attitudine a questo genere di competizione, ma è la continuità del madrileno a essere superiore. Non ha quasi mai bucato la prova del sabato, a differenza del rivale.

Quel “quasi” è la parola chiave della giornata odierna. Jorge Martin è quasi Campione, per Francesco Bagnaia è quasi finita. La domanda è se assisteremo a un clamoroso ribaltamento di sorti, oppure se l’algebra farà in modo di chiudere i conti in anticipo. Magari proprio nella prossima Sprint, ovunque essa sia…