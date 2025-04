Francesco Bagnaia ottimista: “Mi sto abituando alla moto, non cerco quello che sentivo l’anno scorso”

Francesco Bagnaia si è distinto nelle pre-qualifiche del GP di Spagna, firmando il secondo tempo della sessione sul circuito di Jerez. Il due volte Campione del Mondo di MotoGP ha incominciato brillantemente il proprio fine settimana e sembra essere sulla strada giusta per essere assoluto protagonista in terra iberica, pronto a fronteggiare i fratelli Marquez nel loro appuntamento casalingo. Il piemontese sembra avere trovato un’ottima intesa con la Ducati ufficiale e sta cercando di lasciarsi alle spalle i tentennamenti di Doha.

Il ribattezzato Pecco ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Difficile vedere il mio passo perché con la prima soft non sono riuscito a essere molto veloce, poi la bandiera rossa mi ha condizionato la performance. Per il resto con la media mi sono trovato bene, stavo provando diverse cose di guida perché mi sto abituando alla moto di quest’anno. Abbiamo smesso di cercare quello che sentivo lo scorso anno, perché sembra sia difficile trovare la sensazione che avevo lo scorso anno a entrare con i freni e abbiamo deciso di concentrarci sulla guida: è andata bene, non sono contentissimo del mio feeling, ma sono contento del risultato e abbiamo del margine per migliorare domani“.

Il piemontese ha poi proseguito: “Siamo veloci di passo, non ci manca. Oggi mi sono accontentato nel provare delle cose, ho fatto dei passi in avanti nelle curve a sinistra e ho perso qualcosa in quelle a destra, ma è un bilanciamento che dobbiamo considerare. Sappiamo cosa fare domani, sono soddisfatto della velocità che abbiamo avuto oggi“.

Francesco Bagnaia ha poi concluso: “Mi aspettavo meno grip dopo quello che era successo a febbraio, ma da subito la direzione gara ha fatto un lavoro incredibile. Sono riusciti a metterci nelle condizioni di battere il record della pista oggi, quindi chapeau. Per domani si parla di piccolezze, dobbiamo lavorare in questo modo e poi avremo il test di lunedì“.