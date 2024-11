Moto3, Ivan Ortolà il più veloce nelle P2 a Barcellona, Lunetta e Nepa in Q2

Ivan Ortolà è il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona di Moto3 sul circuito del Montmelò, l’ultimo in stagione. Lo spagnolo ha fatto registrare un ottimo 1:46.364 precedendo David Alonso con un divario di 75 millesimi. In Q2 riescono ad approdare anche Luca Lunetta e Stefano Nepa.

Inizialmente i tempi sono piuttosto alti e non migliorano quelli fatti registrare ieri: in testa si mette Daniel Holgado con un non straordinario 1:47.396 davanti a Tatsuki Suzuki con un margine di 11 millesimi e al campione del mondo David Alonso per 32 millesimi. Più indietro gli italiani con Luca Lunetta che si attesta in ottava posizione in 1:47.786 davanti a Stefano Nepa che fa 1:47.905.

Nel finale arriva però il momento dei time attack con tutti che escono dai box negli ultimi cinque minuti per provare a migliorare i tempi fatti registrare ieri. Il guizzo migliore arriva da parte di Ivan Ortolà sulla bandiera a scacchi in 1:46.364 davanti a David Alonso con un divario di 75 millesimi.

In terza posizione un sorprendente Jacob Roulstone in 1:46.751 davanti a David Munoz che fa 1:46.760 e a Angel Piqueras che fa registrare 1:46.858. Luca Lunetta chiude nono con 1:47.013 e si qualifica per il Q2 grazie a questo crono che gli vale la tredicesima posizione nella classifica combinata. In Q2 anche Stefano Nepa con il dodicesimo tempo fatto registrare ieri.