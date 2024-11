Moto3: Piqueras è il più veloce nella FP a Barcellona, bene Alonso. Lontani gli italiani

Termina nel segno di Angel Piqueras la prima sessione di prove libere valida per il GP di Barcellona, ultimo atto del Motomondiale 2024 in scena sul mitico tracciato del Montmelò in sostituzione della prova di Valencia, cancellata a causa dell’alluvione che ha colpito la città nelle scorse settimane. Una prova positiva per il centauro della Leopard Racing, abile a destreggiarsi su una pista non caldissima, dettata dalle condizioni di cielo coperto.

Il pilota nello specifico ha fermato i cronometri a 1:47.281, rifilando uno scarto di +0.410 rispetto alla BOE Motorsports di David Munoz, secondo davanti al già Campione del Mondo David Alonso, ultimo a scendere sotto la soglia del minuto e quarantotto raccogliendo un gap di +0.610 rispetto al primo classificato.

Bene poi Joel Kelso (BOE Motorsport), quarto con +0.817 precedendo Scott Ogden (FlletSafe Honda-MLav Racing), quinto a +0.874, Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3), sesto a +0.901 e Ryusei Yamanaka (MT Helmets-MSI(, settimo a +0.943.

Esordio negativo invece per gli italiani, tutti fuori attualmente dalle prime quattordici posizioni. Il migliore in tal senso è stato Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), il quale ha centrato la diciassettesima casella con un ritardo di +1.533. Seguono poi le due SIC58 Squadra Corse di Luca Lunetta, diciottesimo a +1.555, e di Filippo Farioli (+1.608). Ventiduesima piazza poi per Stefano Nepa (MTA Team) con +1.836, ventitreesima per il compagno di scuderia Nicola Carraro (+1.836). Chiude al ventisettesimo posto infine la CIP Green Power di Riccardo Rossi (+3.103).