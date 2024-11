Moto3, festival spagnolo nelle pre-qualifiche 1 del GP di Barcellona. Holgado precede Munoz e Piqueras, 9° Nepa, 12° Bertelle

Daniel Holgado ha chiuso al comando le pre-qualifiche 1 del Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò, ancora con pochissimo sole, e con temperature basse per gli standard catalani (15° per quanto riguarda l’atmosfera e 19° sull’asfalto) lo spagnolo del team Gas Gas Tech3 ha messo a segno il miglior tempo in 1:46.568 con appena 81 millesimi sul connazionale David Munoz (KTM BOE), mentre è terzo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 174.

Quarta posizione per l’australiano Joel Kelso (KTM BOE) a 242 millesimi, davanti al l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 287, mentre è sesto lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 338. Settima posizione per un altro spagnolo, ovvero José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 351 millesimi dalla vetta, quindi ottava per il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 388, mentre è nono per il primo degli italiani, Stefano Nepa (KTM LevelUp), a 426.

Decimo lo spagnolo David Almansa (Honda Snipers) a 464 millesimi, undicesimo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 523, dodicesimo Matteo Bertelle (Honda Snipers) a 565, quindi tredicesimo lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 644 davanti al colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) che chiude la top14 a 672 dopo uno dei venerdì più anonimi della sua stagione. Gli altri italiani: si ferma in diciassettesima posizione Nicola Carraro (KTM LevelUp) a 803 millesimi, davanti a Luca Lunetta (Honda SIC58) diciottesimo a 830, quindi diciannovesimo Filippo Farioli (Honda SIC58) a 1.019, con Riccardo Rossi (KTM CIP) ventesimo a 1.135.

A questo punto la classe più leggera si prepara per un sabato molto intenso che inizierà alle ore 08.40 con le pre-qualifiche 2 che andranno a decidere la top14 che eviterà la Q1 che prenderà il via alle ore 12.50. La Q2, che completerà lo schieramento di partenza della gara, invece, scatterà alle ore 13.15.