Moto3: David Alonso vuole chiudere la stagione con l’ennesimo record. Il colombiano a Barcellona con il cuore a Valencia

Con le due ruote a Barcellona, ma con il cuore sempre lì, a Valencia. Si appresta a vivere un weekend particolarmente significativo David Alonso, pronto a disputare l’ultima prova del Motomondiale 2024 di Moto3, ovvero il GP della Solidarietà, evento in scena al Montmelò in sostituzione della gara inizialmente prevista nella città spagnola poi devastata dall’alluvione.

Come sappiamo il colombiano, già aritmicamente Campione del Mondo da oltre un mese, si è distinto nelle scorse settimane dentro e fuori la pista, conquistando sei vittorie consecutive (l’ultima in Malesia sul circuito di Sepang) e supportando in prima persona la propria scuderia, l’Aspar Team, che ha come sede operativa proprio Valencia, a cui ha donato l’intero premio in denaro messo a disposizione della lega nell’ultima gara disputata in Asia.

Dei gesti importanti, apprezzati sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, per un ragazzino che ha già dimostrato personalità da vendere e intenzionato a salutare la classe più leggera lasciando per l’ultima volta il segno. Il centauro è infatti arrivato a quota tredici successi stagionali. Un’ulteriore vittoria sul tracciata catalano gli consentirebbe di scavare un solco ancora più profondo, arrivando a 14 trionfi (nonché sette consecutivi).

I presupposti per compiere l’impresa ci sono tutti. Alonso ha infatti dimostrato di poter dettare legge al Montmelò, vincendo proprio a Barcellona la sua quarta gara dell’annata sportiva, imponendosi davanti ad Ivan Ortolà e Josè Antonio Rueda.

Inutile dire che l’occasione sarà particolarmente propizia anche per i piloti italiani, con Luca Lunetta in prima fila. Il pilota italiano a maggio ha centrato il settimo posto, ma le ultime uscite lasciano ben sperare per una chiusura importante, in vista di un 2025 da protagonista. Sarà un ultimo atto da seguire tutto d’un fiato.