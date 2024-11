Milano-Porto oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Debutto casalingo per la Numia Milano in Champions League contro le non irresistibili, almeno sulla carta, lusitane del Porto. Milano ci vuole riprovare, dopo la sconfitta in finale contro Conegliano dello scorso anno, ma ha bisogno di ritrovare tutte le sue giocatrici, da Paola Egonu che pare abbia ripreso ad allenarsi nonostante le voci sul suo addio fino a Elena Pietrini che sta riprendendosi dopo l’intervento della scorsa estate e vorrà dire la sua quando la manifestazione entrerà nel vivo. Nonostante queste assenze, la Numia nella prima parte di stagione ha trovato il modo per essere protagonista, seppure con qualche sussulto nelle ultime settimane (l’influenza che ha colpito Cazaute ha sicuramente minato qualche certezza costruita con fatica dalle lombarde nel primo scorcio di annata).

Quella di oggi è, sulla carta, una partita ampiamente abbordabile per la squadra di Stefano Lavarini, anche se la presenza di diverse giocatrici brasiliane nel roster del Porto rende tutto più frizzante. Il tecnico milanese potrebbe concedere un turno di riposo a qualche titolare, anche se parlare di turnover a Milano con queste assenze è un po’ esagerato. Guerra e Konstantinidou potrebbero essere le indiziate per il posto da titolare.

Dall’altra parte della rete c’è il Porto che occupa al momento la seconda posizione in classifica nella massima divisione lusitana in coabitazione con il Braga e ad un punto dalla prima in classifica, il Benfica. Lo scorso anno il Porto, che è una sorta di multinazionale del volley con atlete di ben sei nazionalità diverse in rosa, ha vinto lo scudetto portoghese, conquistando così l’accesso ai preliminari di Champions, superati battendo le spagnole dell’Hidramar Gran Canaria.

Il fischio d’inizio è in programma all’Opiquad Arena di Monza alle ore 20.00 di giovedì 7 novembre. La diretta TV sarà disponibile su sulla piattaforma a pagamento Sky (Sky Sport Arena e DAZN). OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Milano e Porto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2024-2025

Opiquad Arena, Monza – Girone C 1. giornata

Giovedì 7 novembre

Ore 20.00 Numia Vero Volley Milano-Porto – Diretta Tv su Sky Sport Action 205

