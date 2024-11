LIVE Slovan Bratislava-Milan, Champions League calcio in DIRETTA: trasferta da non sbagliare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match valido per la quinta giornata di UEFA Champions League 2024-2025 tra Slovan Bratislava e Milan!

Sfida assolutamente da non sbagliare tra i meneghini e gli slovacchi, che hanno avuto sin qui un calendario neanche troppo complicato, ma si trovano ancora a zero punti in classifica. Solo due goal realizzati contro Celtic, Manchester City, Girona e Dinamo Zagabria. Inutile dire che una vittoria odierna rappresenterebbe l’ultima scialuppa disponibile per rendere di nuovo possibile un ultimo barlume di qualificazione, visto che poi avranno Atletico Madrid, Stoccarda e Bayern.

Il Milan ha un unico obiettivo, tornare a San Siro con i 3 punti, magari anche senza faticare troppo, visto che l’imperativo di Paulo Fonseca è ripartire dopo lo 0-0 contro la Juventus. Ci sarà l’Empoli in casa nella giornata di sabato 30, per una vittoria che manca dal 2 novembre contro il Monza. In mezzo c’è però stato il capolavoro di Madrid, con la vittoria sul Real che ha completamente cambiato faccia alla stagione europea meneghina.

Con 3 punti in classifica, il Milan approderebbe momentaneamente addirittura nelle prime 8 della graduatoria unica, con la speranza di poterle agguantare concretamente nelle ultime 3 giornate contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match valido per la quinta giornata di UEFA Champions League 2024-2025 tra Slovan Bratislava e Milan! In campo alle 18:45, vi aspettiamo!