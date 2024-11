Dove vedere Sinner stasera in tv: orario premiazione n.1, canale in chiaro, streaming

Jannik Sinner chiuderà l’anno da numero uno del mondo. Per la prima volta un tennista italiano riesce a centrare questo traguardo e proprio a Torino nella giornata odierna delle ATP Finals ci sarà un momento per premiare l’altoatesino. L’organizzazione del tennis mondiale, presieduta da Andrea Gaudenzi ha infatti organizzato una cerimonia di premiazione nei confronti di Sinner e questo evento si terrà al termine dell’incontro di doppio che vede coinvolti Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.

Un momento sicuramente davvero molto speciale per Jannik, che potrà festeggiare questo traguardo proprio davanti ai suoi tifosi, in una splendida cornice di pubblico. Sinner è stato per distacco il miglior giocatore del 2024 ed è anche l’unico ad essere riuscito a superare il muro dei 10 mila punti, doppiando quasi Carlos Alcaraz, che si trova al terzo posto.

Un anno che ha visto il doppio trionfo Slam per il tennista di San Candido, con i trionfi prima all’Australian Open e poi allo US Open, battendo rispettivamente Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Una stagione con 7 titoli e con un record di 65 vittorie e solamente 6 sconfitte. Adesso l’obiettivo di Sinner è certamente quello di conquistare le sue prime ATP Finals della carriera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della premiazione di Jannik Sinner come numero uno del mondo alla fine dell’anno. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO PREMIAZIONE SINNER N°1

Lunedì 11 ottobre

Al termine dell’incontro di doppio Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden (inizio match ore 18.00)

PROGRAMMA PREMIAZIONE SINNER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport