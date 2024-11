Sinner si qualifica in semifinale con un turno d’anticipo se… C’è anche una ipotesi con Medvedev vincente

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria in due set sull’australiano Alex de Minaur nella prima fase a gironi del torneo di singolare alle ATP Finals 2024 di tennis: domani l’azzurro affronterà lo statunitense Taylor Fritz, a sua volta vittorioso nella prima giornata in due set contro il russo Daniil Medvedev.

Jannik Sinner si qualificherà alle semifinali se batterà lo statunitense Taylor Fritz e l’australiano Alex de Minaur batterà il russo Daniil Medvedev, ed in questo caso l’azzurro sarà anche certo di chiudere la fase a gironi al primo posto.

L’azzurro, però, staccherà il pass per la seconda fase ad eliminazione diretta anche se vincerà in 2 set contro il nordamericano ed il russo Daniil Medvedev batterà l’australiano Alex de Minaur in 3 set, ma in questo caso il tennista italiano non sarà ancora certo del primo posto nel raggruppamento.

JANNIK SINNER SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI SE…