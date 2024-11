Sinner inizia con una vittoria a senso unico le ATP Finals: de Minaur non può nulla

Jannik Sinner vince la partita d’esordio alle ATP Finals 2024 di Torino. Il numero 1 del mondo comincia il gruppo intitolato a Ilie Nastase con la vittoria sull’australiano Alex de Minaur, un tranquillo 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti. Per lui, martedì, arriva la sfida con Taylor Fritz, dato che l’americano si è imposto su una versione non proprio bella del russo Daniil Medvedev. Intanto per il classe 2001 di Sesto Pusteria c’è l’ottava vittoria su altrettanti confronti con il nativo di Sydney.

L’inizio non è proprio quello che si attendeva l’Inalpi Arena: dopo un paio di game interlocutori c’è qualche errore di troppo da parte di Sinner, che subisce il break a 30 sull’1-1. Il vantaggio di de Minaur dura poco, perché arriva il controbreak a 15 con tanto di rovescio incrociato in recupero a segno e cori del palasport torinese annessi. Jannik comincia a spingere sempre di più, il che è un problema per l’australiano: col dritto si guadagna e poi annulla da solo una palla break, ma ne arriva una seconda che trasforma dopo uno scambio duro che de Minaur non regge. Qualche piccolo problema, nel prosieguo, c’è solo sul 5-3 con il doppio fallo del 30 pari e il successivo dover servire la seconda, ma Sinner prende la rete per il set point e poi spinge per chiudere: dopo 37′ è 6-3.

Il secondo parziale comincia in modo relativamente tranquillo, dove per relativamente s’intende il fatto che il numero 1 del mondo quasi subito ha una mezza chance di creare problemi a de Minaur, le palle break arrivano sul 2-2 e sono tre. Dopo che una spettatrice si sente poco bene (e Sinner aiuta facendo arrivare una bottiglia d’acqua nella zona necessaria), si riparte e l’australiano riesce a salvare bene tutte e tre le chance per Jannik, solo che sulla quarta viene aggredito di rovescio sulla seconda e questo significa 3-2. Il game successivo è l’unico che va ai vantaggi sul servizio dell’azzurro, che poi va avanti in tutta tranquillità. Non solo: sul 5-4 decide di prendersi il lusso di scendere un paio di volte a rete e poi metter giù l’ace conclusivo, l’ottavo, al centro.

18 vincenti per Sinner contro gli appena 7 di de Minaur nella serata odierna, con un 81% di punti vinti con la prima e un 76% sulla seconda che rende l’idea di come l’inizio del gioco sia stato davvero chiave importante ancora una volta. Per confronto, sempre tanti problemi per l’australiano sulla seconda, in virtù del 7/19 di punti vinti con la stessa.