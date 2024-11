Quando si gioca Sinner-Medvedev: orario ATP Finals, canali tv, streaming

Giovedì 14 novembre (ore 14.00) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev (n.4 del mondo) nel terzo e ultimo incontro del gruppo “Ilie Nastase” delle ATP Finals 2024. Sarà l’ennesimo capitolo di una saga tra l’azzurro e il moscovita, giunta al 15° episodio e in cui il bilancio dei precedenti è sul 7-7. Jannik farà di tutto per passare in vantaggio negli scontri diretti e conquistare il pass per le semifinali.

Una sfida che in quest’annata è andata in scena in cinque circostanze e sono quattro vittorie per il pusterese e solo una per Medvedev. Jannik si è imposto, infatti, nella Finale degli Australian Open, in semifinale del Masters1000 di Miami, nei quarti di finale degli US Open e del Masters1000 di Shanghai.

L’unica affermazione del russo c’è stata nei quarti di finale di Wimbledon, in un confronto condizionato da uno stato di salute imperfetto del n.1 del mondo, a un passo dal ritiro nel secondo parziale. L’incontro è stato vinto da Daniil al quinto set.

La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, valida per il Round Robin delle ATP Finals 2024, si terrà giovedì 14 novembre (non prima delle 14.o0) e godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

QUANDO SI GIOCA SINNER-MEDVEDEV ATP FINALS

Giovedì 14 novembre

Ore 14.00 Jannik Sinner vs Daniil Medvedev – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

