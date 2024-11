Perché Sinner deve ‘tifare’ De Minaur per qualificarsi con un turno d’anticipo alle ATP Finals

Come da pronostico, Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo percorso alle ATP Finals 2024 di Torino: il n.1 al mondo ha liquidato per l’ottava volta in altrettanti confronti l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 6-4. Il match è durato un’ora e 26 minuti. Insomma, una buona sgambata per prendere confidenza con il torneo. Non è stato di certo il miglior Sinner, ma ci sarà tempo per salire di colpi. Il picco del rendimento andrà infatti raggiunto nel prossimo fine settimana.

SITUAZIONE DI CLASSIFICA

Contrariamente alle attese, il russo Daniil Medvedev ha ceduto in maniera netta all’americano Tylor Fritz, che sarà dunque il prossimo avversario di Sinner. Anche in caso di vittoria, tuttavia, l’italiano non sarebbe certo della qualificazione in semifinale con un turno d’anticipo.

La situazione è la seguente: il classe 2001 staccherà il pass per le semifinali solo nell’ipotesi in cui, oltre a battere Fritz, anche De Minaur faccia altrettanto con Medvedev. In tal caso sarebbe certo anche di concludere al primo posto nel girone ‘Nastase’.

Se invece il russo dovesse prevalere sull’australiano, allora Sinner sarebbe costretto a giocarsi l’accesso in semifinale nell’ultimo match del raggruppamento: potrebbe infatti prefigurarsi il caso in cui tre giocatori arrivino alla pari con due successi ed una sconfitta. In quel caso entrerebbero in scena i seguenti criteri.

ii) Percentuale più alta di set vinti; o

iii) Percentuale più alta di game vinti; o

iv) Miglior piazzamento nella classifica ATP Pepperstone del lunedì successivo all’ultimo torneo ATP Tour dell’anno solare.

v) Se (i), (ii), (iii) o (iv) producono un (1) giocatore superiore (primo posto), o un (1) giocatore inferiore (terzo posto), e i due (2) giocatori rimanenti sono in parità, il pari merito tra quei due (2) giocatori sarà rotto dal risultato dello scontro diretto.

Sostanzialmente Sinner dovrà ‘tifare’ per De Minaur. Ad oggi non si conoscono ancora gli orari delle due partite di martedì 12 novembre: giocare prima o dopo sarà un fattore di cui tenere conto. Così come le motivazioni di Medvedev potrebbero fare la differenza, se pensiamo che il russo in conferenza stampa ha dichiarato testualmente “non vedo l’ora che finisca questo 2024, sono stanco di lottare“.