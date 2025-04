Nuoto di fondo, l’Italia monopolizza il podio a Ibiza! Filadelli trionfa nella 10 km, Paltrinieri fuori dai 10

Calato il sipario sul day-1 della seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Ibiza (Spagna). Sulla celebre Isla Blanca la squadra italiana ha dato un saggio delle sue qualità e soprattutto della propria profondità nella 10 km maschile. Un vero e proprio trionfo tricolore, vista la tripletta messa a segno dai caimani nostrani.

La prova, infatti, è stata vinta da Andrea Filadelli in 1h50’30″9 a precedere Dario Verani (1h50’33″2) e Giuseppe Ilario (1h50’34″9). Gara in cui gli azzurri hanno fatto la differenza nelle ultime fasi, scegliendo una traiettoria di navigazione nell’ultima tornata in grado di far saltare i piani degli altri.

Ultima tornata, a onor del vero, in cui Gregorio Paltrinieri ha cercato in prima persona di scappare, dopo essere riemerso dai bassi fondi del gruppo. Uno strappo però che non ha sortito gli effetti sperati e Greg, con meno energie nel serbatoio, si è poi dovuto accontentare di un 15° posto a 15.6 dalla vetta. Team Italia che, oltre ai tre citati, ha potuto fregiarsi di altri due piazzamenti in top-10, ovvero Marcello Guidi 6° a 7.2 e Vincenzo Caso 10° a 7.6.

Nella 10 km femminile la spagnola Angela Martinez Guillen si è imposta in 1h58’41″4 davanti alla tedesca Celine Rieder (1h58’43″3) e all’ungherese Bettina Fabian (1h58’45″2). Settima posizione per la migliore delle italiane, ovvero il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci (1h58’50″2).