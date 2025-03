Pallamano: l’Italia sfida la Spagna per la qualificazione agli Europei. Definita data e sede

Torna in campo la Nazionale italiana di pallamano maschile. Il prossimo 8 maggio infatti gli azzurri sfideranno la Spagna al Palasport di Fasano per la quinta, nonché penultima, giornata valida per le qualificazioni agli EHF Euro 2026.

Non sarà una partita banale, considerando anche la situazione delle rispettive squadre, entrambe in testa alla classifica del Gruppo 4, con sei punti, davanti alla sempre combattiva Serbia. Ricordiamo che staccheranno il pass per la rassegna continentale le prime due squadre per ciascun raggruppamento. Inutile dunque dire dunque che gli ultimi incontri risulteranno decisivi, anche considerando gli spot addizionali riservati alle migliori terze di ciascun girone, selezionate tenendo conto dei risultati ottenuti contro le prime due della classe.

Quello tra l’Italia e la Spagna sarà complessivamente la quindicesima sfida ufficiale che la compagine tricolore affronterà in terra pugliese, nonché la seconda in quel di Fasano, piazza caldissima che ha già regalato uno storico sold out a novembre in occasione del match contro la Lettonia.

L’orario di inizio della disputa, così come precisa il comunicato stampa diramato dalla FIGH, sarà reso noto solo nei prossimi giorni, dopo che verranno stipulati gli accordi per la diretta televisiva.