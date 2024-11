LIVE Italia-Nuova Zelanda, Test Match rugby in DIRETTA: gli azzurri sfidano gli All Blacks

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo test match delle Autumn Series tra Italia e Nuova Zelanda. Gli azzurri ospitano gli All Black nello Juventus Stadium di Torino per una sfida improba ma avvincente. Coach Gonzalo Quesada cerca conferme dopo la sofferta rimonta contro la Georgia.

Il CT azzurro ritrova Ange Capuozzo, che ha superato tutte le verifiche fisiche a margine dell’infortunio patito due settimane fa ad inizio match contro l’Argentina. Assente Lamaro, il capitano per l’occasione sarà Juan Ignacio Brex, con Vintcent, Negri e Zuliani a completare la terza linea. In seconda linea torna Ruzza, coadiuvato dal confermato Lamb. Lucchesi e Riccioni si ritrovano in campo dall’inizio a distanza di 15 giorni, mediano di apertura e mischia rispettivamente Garbisi e Page-Relo.

Nuova Zelanda che vuole rialzare la testa dopo il KO patito in Francia. Coach Robertson riabbraccia i veterani Cane e Perenara, che saluteranno entrambi la nazionale. Tra le novità Lienert-Brown primo centro ed il rientrante Tele’a che agirà da ala. Fanno paura infine i piloni Lomax e de Groot, quest’ultimo attesissimo in patria.

LE FORMAZIONI

ITALIA:



15 Ange CAPUOZZO

14 Jacopo TRULLA

13 Juan Ignacio BREX

12 Tommaso MENONCELLO

11 Monty IOANE

10 Paolo GARBISI

9 Martin PAGE-RELO

8 Ross VINTCENT

7 Manuel ZULIANI

6 Sebastian NEGRI

5 Dino LAMB

4 Federico RUZZA

3 Marco RICCIONI

2 Gianmarco LUCCHESI

1 Danilo FISCHETTI

A disposizione:

16 Giacomo Nicotera

17 Mirco Spagnolo

18 Simone Ferrari

19 Niccolò Cannone

20 Alessandro Izekor

21 Alessandro Garbisi

22 Leonardo Marin

23 Marco Zanon

Head Coach: Gonzalo Quesada

NUOVA ZELANDA:

15. Will Jordan

14. Mark Tele’a

13. Rieko Ioane

12. Anton Lienert-Brown

11. Caleb Clarke

10. Beauden Barrett

9. Cam Roigard

8. Ardie Savea

7. Sam Cane

6. Wallace Sititi

5. Patrick Tuipulotu

4. Scott Barrett (Capitano)

3. Tyrel Lomax

2. Codie Taylor

1. Ethan de Groot

A disposizione:

16: Asafo Aumua

17: Ofa Tu’ungafasi

18: Fletcher Newell

19: Tupou Vaa’i

20: Peter Lakai

21: TJ Perenara

22: David Havili

23: Damian Mckenzie

Head Coach: Scott Robertson

Il test match delle Autumn Series tra Italia e Nuova Zelanda inizierà alle 21.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!