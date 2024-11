LIVE Italia-Francia, amichevole U21 in DIRETTA: test di lusso verso gli Europei

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Francia U21, amichevole, test di lusso contro la nazionale transalpina.

Conquistata la qualificazione all’Europeo già un mese fa, chiudendo il girone senza una sconfitta, l’Under 21 italiana ora deve capire quali sogni può portare in Slovacchia a giugno dell’anno prossimo. E per vederlo l’unico modo è quello di scontrarsi con i big del continente. La partita di oggi a Empoli è la prima sfida di avvicinamento: necessaria ma rischiosa. La Francia si è qualificata come una delle migliori seconde ma resta una delle squadre favorite alla vittoria finale. Agli azzurrini dovranno mostrare contro di loro una prestazione di altissimo livello.

Spalletti non ha fatto sconti giustamente alla rosa di Nunziata (Savona, Pisilli, Comuzzo, Calafiori infortunato), Fazzini, Bove, Koleosho e Bianco sono fuori, e pure Baldanzi e Zanotti, con il primo autore di grandi prestazioni nelle ultime uscite, dovrebbero essere preservati. Dentro Simone Pafundi, che Nunziata conosce bene dall’Under 20.

Molte le assenze del commissario tecnico francese Baticle: Zaire–Emery con la nazionale maggiore, i difensori Yoro, Lukeba, Merlin, il fenomeno Akliouche del Monaco, in attacco Wahi, il forte esterno Barcola del Psg, all’ultimo anche Ekitike attaccante dell’Eintracht.

Ma il “serbatoio” francese è estremamente amplio tanto da tenere in panchina il Tchaouna e pure Bonny, titolari in Serie A. L’attaccante è Kalimuendo che l’Italia conosce molto bene dall’Europeo 2023 in Romania dove il francese stampò un gol di tacco.

Nella Francia chi è l’osservato speciale è Rayan Cherki, talento in attesa di sbocciare in Ligue 1 con la maglia del Lione: con le sue origini algerine che ricordano Zinedine Zidane, al quale è già stato più volte fortemente accostato per lo stile elegante di gioco, nonostante sia ancora molto fumoso.

PROBABILI FORMAZIONI di Italia-Francia U21

ITALIA UNDER 21 (4-3-2-1): Desplanches; Kayode, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Casadei, Bianco, Ndour; Miretti, Gnonto; Esposito. CT: C. Nunziata.

FRANCIA UNDER 21 (4-3-3): Restes; Sildillia, Magassa, Mawissa, Merlin; Akliouche, Agoumè, Millot; Tchaouna, Kalimuendo, Cherki. CT: G. Baticle.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Francia U21, amichevole: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 16:15. Buon divertimento!