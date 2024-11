LIVE Alcaraz-Griekspoor, Spagna-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: match non scontato per il n.3 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2024 SPAGNA-OLANDA, che vedrà impegnati Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor.

Partita delicatissima per i padroni di casa, il campione di Wimbledon e del Roland Garros non può assolutamente sbagliare. Il primo singolare non vede gli iberici favoriti, c’è quindi la concreta possibilità che la Spagna si ritrovi già con le spalle al muro poche ore dopo l’avvio della manifestazione di Malaga.

Di fronte ad Alcaraz c’è uno specialista dei campi indoor che renderà verosimilmente la vita dura al n.3 del mondo, in chiara difficoltà nel finale di stagione nelle palestre. Come sappiamo, il talento di Murcia ha “sacrificato” parte della stagione per essere presente e competitivo a Parigi, sponda olimpica. Dopo di che, ha pagato dazio in termini di condizione atletica ma soprattutto di energie mentali nella trasferta USA e nel finale di stagione, dove ha tamponato con il titolo di Pechino, lasciando però molto a desiderare indoor.

I campi di Malaga, verosimilmente, saranno congeniali alle caratteristiche del tennista più vincente della nuova era tennistica. Insomma, c’è tutto per poter rivedere il miglior Alcaraz in quest’ultima settimana di gare del 2024, prima di darsi appuntamento a fine dicembre/inizio gennaio. Precedenti che vedono Alcaraz primeggiare addirittura per 4-0, 9-0 se si parla di set.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del secondo singolare della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2024 SPAGNA-OLANDA, che vedrà impegnati Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor. Si parte dopo il 1° singolare, dalle 17!