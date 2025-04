Tennis, Djokovic difende Alcaraz: “Non capisco le critiche. Ha vinto tantissimo e ha solo 21 anni”

A margine dei Laureus World Sports Awards che si sono tenuti a Madrid, Novak Djokovic ha parlato ai microfoni dei giornalisti di Eurosport, parlando sia del suo attuale momento di forma sia di Carlos Alcaraz, con il giocatore serbo che ha voluto difendere lo spagnolo dalle critiche ricevute in questa prima parte della stagione.

Djokovic scenderà in campo a Madrid per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa, ma non si sente tra i giocatori pronti a lottare per la vittoria finale: “Sono sempre ottimista, ma non so se sono tra i favoriti, anche perché ultimamente non ho ottenuto buoni risultati. So che il livello che cerco può arrivare qui o al Roland Garros e spero che possa arrivare già qui”.

Il serbo, però, ha fatto capire di non avere assolutamente intenzione di mollare e di poter ancora competere ad altissimi livelli: “Se non avessi motivazioni, non sarei qui. Non giocherei più, lascerei la racchetta da sola. Sento ancora la motivazione di giocare, la passione di competere, quella c’è ancora. Penso di poter continuare, nei Grandi Slam ho più ispirazione e motivazione per fare bene”.

In chiusura Djokovic ha voluto anche difendere Carlos Alcaraz dalle critiche che lo spagnolo ha ricevuto negli ultimi mesi: “Non le capisco. Ascoltate, ha 21 anni, quattro Grandi Slam, molti tornei vinti cosa volete di più? Cosa volete di più in alto? Quello che ha raggiunto è incredibile”.