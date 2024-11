Italia-Svezia oggi, Europei femminili curling 2024: orario, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 21 novembre (ore 08.00) l’Italia affronterà la Svezia agli Europei 2024 di curling femminile. Sul ghiaccio di Lohjia (Finlandia) andrà in scena l’ultima partita del round robin: la nostra Nazionale è già qualificata alle semifinali e scenderà in campo per chiudere in bellezza la fase a gironi, provando a ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica.

Stefania Constantini e compagne saranno impegnate in un autentico scontro diretto contro la corazzata scandinave, tra le grandi pretendenti alle medaglie in questa rassegna continentale. Il quartetto tricolore inseguirà il risultato di rilievo e scalderà le gambe in vista delle semifinali che si disputerà alle ore 18.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, incontro valido per gli Europei 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA CURLING OGGI

Giovedì 21 novembre

Ore 08.00 Italia vs Svezia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.